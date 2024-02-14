МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26219 с погашением в сентябре 2036 года на 7,06 миллиарда рублей по номиналу при лимите в 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Центробанк ожидает роста рынка ОФЗ в 2024 году

Цена отсечения составила 91,15 процента от номинала, средневзвешенная цена — 91,1687 процента от номинала. Доходность по цене отсечения составила 12,16 процента годовых, средневзвешенная доходность — 12,15 процента годовых. Спрос — 16,914 миллиарда рублей.

На следующем аукционе в среду Минфин РФ предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 с погашением в мае 2038 года — в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске.