МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Частные компании не начнут активно инвестировать в рынок космических услуг, пока не увидят в этом выгоду, и "пендель" от государства не поможет, заявил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. Космонавты описали недочеты на МКС на сорока страницах

Ранее в "Роскосмосе" отмечали, что к 2030 году страна может опуститься с четвертого на седьмое место по доле мирового рынка космических услуг. По количеству спутников на орбите Россию сейчас обгоняют США, Китай и Великобритания. К началу 2024-го на орбите было только 229 отечественных космических аппаратов.

Серьезно повлиять на ситуацию может плотная работа с инвесторами, отметил Борисов в ходе конференции на международной выставке "Россия" на ВДНХ. По его прогнозам, мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тысяч спутников.

Ведущий конференции журналист Владимир Соловьев предположил, что частным инвесторам нужен "волшебный пендель" от государства. "Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет — это реалии жизни", — парировал глава "Роскосмоса". Путин поручил расширить нацпроект об индустрии космических сервисов

SpaceX (полное название — Space Exploration Technologies Corporation) — американская частная компания, занимающаяся производством космической техники. В 2017-м она стала самой привлекательной для разработчиков программного обеспечения, дизайнеров и ученых-исследователей данных. При этом из полусотни передовых американских компаний SpaceX занимает первое место по уровню стрессовости работы. Большинство сотрудников отметили, что чувствуют чрезвычайное напряжение.

В сентябре 2021-го компания Илона Маска успешно запустила в космос экипаж, полностью состоящий из космических туристов. Впервые в истории гражданские лица отправились на орбиту без профессиональных астронавтов. Однако компанию преследуют и неудачи. Например, в феврале из-за технических проблем на сутки перенести запуск к Луне посадочного модуля межпланетной станции Nova-C, разработанной американской Intuitive Machines.