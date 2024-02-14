МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше ругался с вице-премьером Татьяной Голиковой по поводу скорости работы отечественных тест-систем. Россия близка к созданию вакцин от рака, заявил Путин

"С Татьяной Алексеевной вот ругались. Слушайте, пока ваша тест-система скажет болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя. Мы сейчас ускорим, ускорим. Ну, ускорили, хорошо, спасибо. Но надо, чтобы это работало", — уточнил Путин.

Во время пленарной сессии форума будущих технологий российский лидер вспомнил о своих дискуссиях с Голиковой. Однако в итоге, на его взгляд, результат получился даже лучше, чем в других странах.

В феврале февраля 2023-го президент рассказал, что "сильно ругался" с министром транспорта Виталием Савельевым по поводу самолетов отечественного производства. Путин настаивал на том, что авиаперевозки должны опираться именно на российские самолёты. "Мы с ним ругались, мы с ним сильно ругались. Я всегда говорил, Виталий Геннадьевич не даст соврать, что нужно больше внимания уделять закупкам отечественной техники", — сказал тогда президент.

Существует два вида экспресс-тестов: первый выявляет антиген вируса (его присутствие в организме), второй антитела (показывают, переболел ли человек ранее и болен ли он в данный момент). И те и другие представлены в виде тест-полосок, результат можно считать в среднем через 15 минут. Чувствительность ниже, чем у ПЦР (требуют специальное оборудование, показывают точный результат спустя длительное время).