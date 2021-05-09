БЕРЛИН, 9 мая — ПРАЙМ. Переговоры о о поставках вакцины "Спутник V" в Германию зашли в тупик, российская сторона испытывает трудности из-за задержек производства и договора с Индией, сообщает таблоид Bild, ссылаясь на рабочую группу при Министерстве экономики ФРГ.

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Согласно собеседнику издания, переговоры "на самом деле мертвы", так как поставки в июне или июле невозможны, а после Германия планирует получить достаточно вакцин от других производителей.

Более того, европейское лекарственное агентство EMA до сих пор не зарегистрировало российский препарат, потому как требования ЕС оказались "выше, чем ожидали в Москве", добавляет таблоид.

Ранее о желании закупить "Спутник V" в одностороннем порядке заявляли в ряде федеральных земель Германии, а власти Баварии даже подписали соглашение о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций.  

На данный момент вакцина "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек и занимает второе место в мире по количеству одобрений государственных регуляторов. Согласно РФПИ и Центру имени Гамалеи, данные по 3,8 миллиона вакцинированных россиян свидетельствуют об эффективности препарата на уровне 97,6 процента.