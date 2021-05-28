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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210528/833784215.html
Минздрав получил данные о безопасности "Спутник V" для беременных
Фармацевтика
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Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ... ПРАЙМ, 28.05.2021
спутник v, вакцина, минздрав, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Данные по безопасности для беременных уже получены", — сказал Мурашко, сообщив, что вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток.
По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.