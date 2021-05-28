МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Получены данные по безопасности вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных, вносятся изменения в инструкцию по использованию, заявил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В центре Гамалеи не исключают отказа от масок для привитых "Спутником V"

"Данные по безопасности для беременных уже получены", — сказал Мурашко, сообщив, что вносятся изменения в инструкцию по использованию для этой категории пациенток.

По данным пресс-службы минздрава Узбекистана, 28 мая Абдухаким Ходжибаев и его российский коллега Михаил Мурашко в Ташкенте обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, в частности, в области медицинского образования.