2021-06-28T17:38:11+03:00
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Центр "Вектор" подал документы на регистрацию еще одной вакцины
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Центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ. "Дата регистрации входящего номера:... ПРАЙМ, 28.06.2021
covid-19, вакцина, центр "вектор", новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ.
"Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021… Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", — говорится в реестре.
Согласно ему, речь идет о вакцине для профилактики COVID-19. Она выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, "1 доза/0,5 миллилитров".
Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Из реестра следовало, что клинические исследования должны начаться 8 апреля, закончиться — 30 сентября 2021 года.
Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона-Н" — пептидная вакцина с технологическими особенностями производства для масштабирования. Вакцина предполагает внутримышечное введение.