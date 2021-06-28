МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Центр "Вектор" подал документы на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н", следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ. В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак"

"Дата регистрации входящего номера: 28.06.2021… Торговое наименование: ЭпиВакКорона-Н Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19", — говорится в реестре.

Согласно ему, речь идет о вакцине для профилактики COVID-19. Она выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения, "1 доза/0,5 миллилитров".

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение первой-второй фазы клинических исследований еще одной вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона-Н", разработанной государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Из реестра следовало, что клинические исследования должны начаться 8 апреля, закончиться — 30 сентября 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона-Н" — пептидная вакцина с технологическими особенностями производства для масштабирования. Вакцина предполагает внутримышечное введение.