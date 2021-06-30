МЕХИКО, 29 июн — ПРАЙМ. Глава минздрава Гватемалы Амелия Флорес на встрече с депутатами заявила, что добивается от российской стороны возврата средств, выплаченных для приобретения вакцины "Спутник V", из-за задержек в поставках.

"Мы просим… возврата средств. Если в какой-то момент у них будет возможность продать ее, мы оплатим по факту поставки", — заявила Флорес, запись беседы опубликовала в Twitter журналист Андреа Домингес.

До настоящего момента в Гватемалу была поставлена лишь небольшая часть из общего числа доз российской вакцины, оплаченных правительством этой страны.

Министр иностранных дел Гватемалы Педро Броло, который также принимал участие во встрече с конгрессменами, отметил, что стороны ведут переговоры о пересмотре контракта по "Спутнику V" с тем, чтобы включить в него однокомпонентный "Спутник Лайт". В Германии пока не признают сертификаты о вакцинации "Спутником V"

Применение вакцины "Спутник V" в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае 2021 года. В настоящий момент власти также используют в программе иммунизации населения препараты Moderna и AstraZeneca, поставленные безвозмездно или в рамках международного механизма COVAX

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Гватемалы Педро Броло Вилой заявил, что Россия и Гватемала обсуждают возможность ускорить поставки новых партий российской вакцины от коронавируса "Спутник V".