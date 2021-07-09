МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. Попова выступила за вакцинацию всех россиян от COVID-19

"В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата", — заявили в ФМБА.

ФМБА готово к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, приступит к ним в ближайшее время.