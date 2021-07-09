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Исследования доказали безопасность новой российской вакцины от COVID-19
Фармацевтика
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Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства... ПРАЙМ, 09.07.2021
covid-19, пандемия, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доклинические исследования вакцины ФМБА от COVID-19 доказали ее безопасность и защитный потенциал, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.
"В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность (защитный потенциал) вакцинного препарата", — заявили в ФМБА.
ФМБА готово к клиническим исследованиям своей вакцины от коронавируса, приступит к ним в ближайшее время.