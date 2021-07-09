МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Препарат от COVID-19 "Мир 19" будет актуален для известных штаммов коронавируса, включая британский, индийский, сообщили РИА Новости в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА). Исследования доказали безопасность новой российской вакцины от COVID-19

"Участки генома вируса, выбранные в качестве мишени для действия препарата, высоко консервативны, практически не подвергаются мутациям, в связи с чем остаются актуальными для любой из известных линий коронавируса, включая британскую и индийскую", — заявила глава агентства Вероника Скворцова, которую цитирует пресс-служба.

Препарат в 10 тысяч раз снизил концентрацию вируса у подопытного животного в ходе эксперимента, рассказали в ФМБА. Максимально эффективным препарат от COVID-19 "Мир 19" будет в первые двое-трое суток после инфицирования.

Отечественный препарат от коронавируса "Мир 19" не влияет на геном человека, подчеркнули в ФМБА. Попова объяснила, может ли вакцинированный человек распространять COVID

"При этом препарат не влияет на геном человека, так как при разработке препарата были выбраны специфические участки генома вируса, которые отсутствуют в геноме человека, что делает его абсолютно безопасным для человека", — говорится в сообщении.

Окончание второй фазы клинических исследований препарата от COVID-19 "Мир 19" планируется к середине августа 2021 года.

"Мир 19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид — носитель. Разработчик — "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.