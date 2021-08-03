МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россияне начали скупать лекарства по тому же принципу, как и во время начала пандемии COVID. Так, по итогам первой половины 2021 года фармацевтическим ретейлерам практически удалось удержать обороты выручки на прошлогоднем уровне. С января по июнь аптеки заработали 552,1 миллиарда рублей: всего на 1% меньше, чем в тот же период 2020-го. Об этом сообщает "Коммерсант". Россиян предупредили, какие лекарства нельзя перевозить через границу

Ретейлерам удалось удержать эти показатели за счет роста цен на лекарства и на фоне непрекращающегося спроса на препараты, которые используют при лечении коронавирусной инфекции. Помимо этого, существенно выросли продажи через интернет.

По словам гендиректора сети аптек "Поларт-Фарм" Даны Алборовой, покупатели в основном заказывают онлайн применяемые при COVID-19 ксарелто, клексан и арепливир. По подсчетам аналитиков "Мегаптеки", наибольший рост в продажах показали препараты от заболеваний крови, в том числе входящие в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.