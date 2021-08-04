МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Политизированные заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутник V" вызывают сожаление, процесс одобрения этой российской вакцины против коронавируса в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) идет в положительном и профессиональном ключе, заявил представитель РФПИ.

"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что EMA пока не получило достаточно данных, подтверждающих безопасность российской вакцины. Число случаев COVID-19 в России выросло на 22 589

"Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи", — заявил представитель РФПИ, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".

"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", — добавляется в заявлении.