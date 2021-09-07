МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Препарат от коронавируса "МИР-19", который разработали специалисты ФМБА, не имеет серьезных побочных эффектов, сказала в интервью РИА Новости начальник управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), доктор медицинских наук Дарья Крючко. Первым компонентом вакцины от COVID привились около 46 миллионов россиян

"Мы пока не видим серьезных побочных эффектов. Первая фаза клинических испытаний закончилась в мае. Препарат продемонстрировал хорошую переносимость и полную безопасность. Сейчас идет вторая фаза клинических испытаний, которая показывает эффективность препарата у людей, больных коронавирусной инфекцией",- сказала Крючко.

Она отметила, что "МИР-19" — это ингаляционный препарат, который вдыхается с помощью ингалятора через маску.

"МИР-19" — этиотропный препарат, по сути, антидот против вируса, действие которого основано на механизме интерференции РНК. Состоит из двух компонентов: действующее вещество — малые интерферирующие РНК и пептид — носитель. Разработчик — "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА, сейчас идут исследования препарата.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.