ВЕНА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия столкнулась с жестким сопротивлением и недопустимой политизацией предложенной ею вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса

"Мы предложили всем заинтересованным государствам не только поставку этой вакцины, но и технологии ее производства. Сегодня "Спутник (V)" одобрен 75 государствами мира с захватом 4,5 миллиарда человек, то есть более 50% населения. При этом мы столкнулись с жёстким сопротивлением и недопустимой политизацией такого, казалось бы, гуманитарного акта", — сказала она в своём выступлении на Всемирной конференции спикеров парламентов мира.

По словам Матвиенко, для западных государств вопрос допуска на свой рынок вакцин является бизнесом, тогда как для России — попыткой спасти людей.

"К чему приводят эти попытки навязать другим народам политические модели извне, без учёта национальных традиций, культуры и истории, мы все наблюдаем сегодня в Афганистане, где разворачивается трагедия. Все это, безусловно, результат произвольного обращения с нормами международными права, ведущий к подмене понимания содержания мультилатерализма", — сказала спикер, подчеркнув, что попытки навязать мировому сообществу концепцию своего миропорядка на кому-то выгодных правилах не имеют ничего общего с подлинной многосторонностью.

"Я убеждена, что в основе истинного сотрудничества должны лежать уважение и взаимодействие на основе единых принципов, закреплённых в уставе ООН. Их коллективная разработка стала следствием испытаний Второй мировой войны. И действия, направленные на подрыв авторитета ООН, создают риски повторения трагедии прошлого", — заявила Матвиенко.