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https://1prime.ru/Pharm_industry/20210923/834774478.html
Центр Чумакова нарастит производство вакцины "КовиВак"
Фармацевтика
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Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки, зявил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов. По его словам, модернизация позволит... ПРАЙМ, 23.09.2021
covid-19, фармацевтика, вакцина, ковивак, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки, зявил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов.
По его словам, модернизация позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза и сделать вакцину "КовиВак" доступнее для россиян. Центр уже начал производство препарата на новом оборудовании.
В гражданский оборот уже выпущено 1,5 миллиона доз, до конца года планируется ввести дополнительно 2,5 миллиона доз, добавил Ишмухаметов.
"Мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки РФ.