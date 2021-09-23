МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки, зявил гендиректор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов. Стало известно о приостановке выпуска сырья для самой популярной вакцины

По его словам, модернизация позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза и сделать вакцину "КовиВак" доступнее для россиян. Центр уже начал производство препарата на новом оборудовании.

В гражданский оборот уже выпущено 1,5 миллиона доз, до конца года планируется ввести дополнительно 2,5 миллиона доз, добавил Ишмухаметов.

"Мы считаем, что в ближайшее время "КовиВак" станет гораздо более доступным для всех российских граждан", — приводит слова Ишмухаметова пресс-служба Минобрнауки РФ.