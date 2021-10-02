ЖЕНЕВА, 2 окт — МОСКВА. Все барьеры для признания российской вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры, заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. В России выявили 25 219 новых случаев COVID-19

Министр в субботу встретился с представителями делегации США в Женеве. По его словам, позиция Москвы по поводу регистрации и продвижения "Спутника V" была услышана.

"На сегодняшний день мы полностью сняли все вопросы. Теперь необходимо, чтобы компания, которая занимается регистрацией вакцины на площадке ВОЗ, подписала ряд документов, предоставила дополнительно бумаги", — уточнил Мурашко.

"Мы не видим никаких препятствий для дальнейшей работы. Это было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ", — добавил он.

Кроме того, министр здравоохранения РФ обсудил с делегацией США вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации. По его словам, аргументы России были приняты, США понимают рациональность такого шага.

"Я думаю, что коллеги грамотные, информированные, они оценят наши слова, и мы вернемся к этому разговору", — сказал он.