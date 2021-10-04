ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 4 окт — ПРАЙМ. Российская промышленность переориентировалась с производства дженериков на выпуск инновационных препаратов собственной разработки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на форуме "Биотехмед". В России представили аппарат электромагнитного подавления коронавируса

"Без собственных разработок и собственных инновационных препаратов мы не будем конкурентоспособны. Время дженериков уходит… До 2014 года мы помогали компаниям, софинансировали именно импортозамещение по дженерикам. Всё. После этого все деньги, которые направлялись, касались только инновационных препаратов", — сказал министр.

Сейчас, по его словам, планируется локализовать производство субстанций для фармпромышленности. "У нас задача, чтобы молекулы были свои, субстанции были свои… Перспектива заложена именно с точки зрения полного цикла", — добавил Мантуров.

"Сегодня, к сожалению, большое количество субстанций, компонентов приобретается за рубежом. Невзирая, например, на то, что субстанция в комплексе делается здесь, но элементы, действующие вещества закупаются из-за рубежа. У нас задача производить все здесь", — пояснил он.