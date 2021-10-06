МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В документе, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V", говорится о том, что "ОАЭ одобрили применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", первый компонент "Спутник V", в качестве самостоятельной вакцины. Они также одобрили "Спутник Лайт" в качестве бустерной вакцины". Ученые объяснили, с какой целью мутирует коронавирус

В сообщении отмечается, что "все больше стран рассматривают "Спутник Лайт" с его усиливающейся защитой с течением времени в качестве идеального бустера".

Напоминаем, что "Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.