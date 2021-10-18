БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз поставил на экспорт более одного миллиарда доз вакцин против COVID-19, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ЕС.

"Мы достигли очень важной отметки в области экспорта вакцин", — отметила она.

Согласно данным, получателями вакцин стали более чем 150 стран мира, в том числе Япония, Турция, Великобритания, Новая Зеландия, ЮАР, Бразилия.