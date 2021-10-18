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https://1prime.ru/Pharm_industry/20211018/834981856.html
ЕС экспортировал более миллиарда доз вакцин от COVID-19
Фармацевтика
Новости
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Европейский Союз поставил на экспорт более одного миллиарда доз вакцин против COVID-19, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ЕС. "Мы достигли очень... ПРАЙМ, 18.10.2021
фармацевтика, бизнес, новости, ес, вакцины, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 18 окт — ПРАЙМ. Европейский Союз поставил на экспорт более одного миллиарда доз вакцин против COVID-19, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала ЕС.
"Мы достигли очень важной отметки в области экспорта вакцин", — отметила она.
Согласно данным, получателями вакцин стали более чем 150 стран мира, в том числе Япония, Турция, Великобритания, Новая Зеландия, ЮАР, Бразилия.