МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россиянам могут поступать звонки мошенников, представляющихся сотрудниками Минздрава и пытающихся убедить людей в якобы существующем дефиците лекарств в стране, передает официальный Telegram-канал Минздрава России. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва". Мошенники начали пугать россиян отключением от SWIFT

"В последнее время россиянам часто звонят от имени Минздрава. Злоумышленники предупреждают о дефиците лекарств и призывают закупить их с запасом. Будьте бдительны, Минздрав России к таким звонкам отношения не имеет, они являются мошенническими и направлены на создание панических настроений и искусственного волнения на рынке", — сообщило ведомство.

При этом в министерстве заверили, что ситуация с лекарственным обеспечением в России является стабильной, зарубежные фармацевтические компании продолжают поставки.