МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минздрав России по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой начал сбор данных по лекарствам, которые не выпускаются в РФ и дружественных странах, на случай дефицита из-за ухода с российского рынка иностранных поставщиков, пишет газета "Ведомости". Минздрав предупреждает о звонках мошенников от имени министерства

"Для предотвращения дефицита Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах. Восемнадцатого марта ведомство по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой обратилось к своим главным внештатным специалистам с просьбой обсудить возможные варианты замены таких препаратов с региональными коллегами", — говорится в сообщении. Отмечается, что "меры принимаются на случай ухода иностранных фармпроизводителей".

По данным издания, это следует из письма от 21 марта, которое направил в регионы клинический фармаколог Минздрава Владимир Петров.

"Ведомости" подчеркивают, что существование письма изданию подтвердили источник в Госдуме, два представителя фармкомпаний и представитель Минздрава. Последний сообщил изданию, это делается для того, чтобы регионы в случае нарушений логистики заранее знали, чем заменить медикаменты. Он подчеркнул, что фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, поставки идут по графику, а Минздрав не видит оснований для дефицита по каким-то группам лекарств.

"В письме Минздрава речь идет о взаимозаменяемости внутри терапевтической группы… Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики", — приводит издание слова члена комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгения Нифантьева.