МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Готовые зарубежные лекарственные препараты из-за санкций не исчезнут, проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Нас будут бить не по готовым продуктам, готовые продукты не денутся, нас будут бить по расходникам и оборудованию", — сказал Глаголев на бизнес-завтраке ПМЭФ "Инвестиции в здоровье: эффективное сотрудничество бизнеса и общества".

Он отметил, что следует вести работу в этом направлении, причем ее необходимо синхронизировать со стратегическими активностями государства по обновлению лекарственного обеспечения.

Отечественные препараты нужно создавать, учитывая планы по расширению национального календаря профилактических прививок, а также расширение льготного лекарственного обеспечения, уточнил Глаголев.

Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.