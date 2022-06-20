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2022
https://1prime.ru/Pharm_industry/20220620/837230689.html
Минздрав заявил об уверенном росте российского фармацевтического рынка
Фармацевтика
Новости
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Фармацевтический рынок в России показывает уверенный рост, его капитализация достигла примерно двух триллионов рублей, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев. По его... ПРАЙМ, 20.06.2022
фармацевтика, бизнес, новости, минздрав, фармацевтика, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Фармацевтический рынок в России показывает уверенный рост, его капитализация достигла примерно двух триллионов рублей, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.
По его словам, отечественные препараты составляют две трети от всех лекарств на российском рынке. Кроме того, почти 95% отечественных препаратов производятся в стране по полному циклу.
По словам замминистра, прирост рынка госзакупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%.