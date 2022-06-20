МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Фармацевтический рынок в России показывает уверенный рост, его капитализация достигла примерно двух триллионов рублей, сообщил замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев.

По его словам, отечественные препараты составляют две трети от всех лекарств на российском рынке. Кроме того, почти 95% отечественных препаратов производятся в стране по полному циклу.

По словам замминистра, прирост рынка госзакупок лекарственных препаратов за последнее время составил около 30%.