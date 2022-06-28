МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что страна должна быть независима в производстве иммунобиологических лекарств, так как не может рассчитывать на зарубежные аналоги в долгосрочной перспективе. Минэкономики предложило эксперимент по продаже лекарств дистанционно

"На зарубежные аналоги мы не можем рассчитывать в долгосрочной перспективе. Речь идет о полной независимости России в этой сфере, формировании мощной технологической базы, которая позволит быстро разворачивать производство эффективных препаратов", — сообщил зампредседателя Совбеза.

Отмечается, что Медведев в ходе совещания "О научно-технологических подходах к совершенствованию иммунопрофилактики в контексте борьбы с биологическими угрозами" призвал определить перспективные научно-технологические направления для разработки и производства современных иммунобиологических лекарственных препаратов на основе потребностей россиян и наличия отечественного сырья и оборудования.