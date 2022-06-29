С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — ПРАЙМ. Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению российского ассортимента лекарств, а также регистрации новых препаратов, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев. Путин расширил возможности передачи плазмы крови для лекарств

"Всегда, когда начинают обсуждать постановления на первую полосу выносится вопрос ввоза лекарственных препаратов не зарегистрированных, в упаковках не зарегистрированных лекарственных средств. Я бы отметил, что приоритет мы должны отдавать все-таки сохранению и расширению отечественного ассортимента", — отметил он в рамках Петербургского международного юридического форума.

Кроме того, важно вести работу с теми иностранными производителями, которые сотрудничают с Россией. Помимо этого, в списке приоритетных задач стоит регистрация новых препаратов из зоны потенциальной дефектуры, добавил Глаголев.

Он уточнил, что в рамках этой работы Минздрав сформировал межведомственную комиссию, которая уже провела первое заседание.

Х Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге.