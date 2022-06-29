С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн — ПРАЙМ. Приоритет в работе нужно отдавать сохранению и расширению российского ассортимента лекарств, а также регистрации новых препаратов, заявил замглавы Минздрава Сергей Глаголев.
"Всегда, когда начинают обсуждать постановления на первую полосу выносится вопрос ввоза лекарственных препаратов не зарегистрированных, в упаковках не зарегистрированных лекарственных средств. Я бы отметил, что приоритет мы должны отдавать все-таки сохранению и расширению отечественного ассортимента", — отметил он в рамках Петербургского международного юридического форума.
Кроме того, важно вести работу с теми иностранными производителями, которые сотрудничают с Россией. Помимо этого, в списке приоритетных задач стоит регистрация новых препаратов из зоны потенциальной дефектуры, добавил Глаголев.
Он уточнил, что в рамках этой работы Минздрав сформировал межведомственную комиссию, которая уже провела первое заседание.
Х Петербургский международный юридический форум пройдет с 29 июня по 1 июля в Санкт-Петербурге.