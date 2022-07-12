МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Поставки лекарств в Россию осуществляются в плановом режиме, без сбоев, срок доставки фармпрепаратов в страну сократился почти в два раза, сообщает Росздравнадзор в Telegram. Роскачество запускает "рейтинг доверия" онлайн-магазинам

Согласно сообщению, в ведомстве прошло еженедельное совещание с представителями крупнейших оптовых и розничных фарморганизаций. Все участники мероприятия подтвердили, что за истекшие семь дней ситуация на российском фармацевтическом рынке осталась стабильной, уточняется в сообщении.

"Кроме того, было отмечено, что почти в два раза сократился срок доставки фармпрепаратов из-за рубежа: теперь лекарства прибывают в страну в среднем за 5-7 дней. В целом, движение поставок лекарств осуществляется в плановом режиме, без сбоев и в том же объеме: как подчеркнули представители оптовых организаций, заполненность складов в настоящее время полностью соответствует прошлогодним показателям". — говорится в сообщении.