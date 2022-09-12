МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ресурс по мониторингу движения лекарств позволяет профилактировать их дефицит в России, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Жизненно важные лекарства в России в августе подешевели

Глава Минздрава подчеркнул в своем выступлении к Всемирному дню безопасности пациентов, который отмечается 17 сентября, что безопасность пациентов — условие предоставления качественных услуг здравоохранения. По его словам, использующиеся в практике лекарства прошли оценку эффективности и безопасности. Он также рассказал об успешной работе информационного ресурса по мониторингу движения лекарств.

"Мы видим каждую упаковку, которая введена в гражданский оборот. Это позволяет органам исполнительной власти оперативно и эффективно управлять имеющимися ресурсами и профилактировать дефицит", — сказал Мурашко.