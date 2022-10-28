МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российский фармпроизводитель Renewal ("ПФК Обновление") не зафиксировал риск возникновения дефицита лекарств в стране, значимые иностранные игроки остались на рынке, отечественные производители не прекратили работу, заявил директор по маркетингу компании Денис Лубов на форуме "Дни ретейла в Сибири". Россия нарастила производство лекарств в сентябре на 4,1 процента

По словам Лубова, фармацевтические представители из недружественных стран, вносящие 90% вклада на рынок, не ушли из России. Он отметил, что риски исчезновения отдельных позиций по иностранным препаратам есть, в том числе из-за государственного регулирования жизненно-важных лекарственных препаратов, так как ограничение цен на такие препараты делает невыгодным работу с ними зарубежным поставщикам.

Кроме того, ни один из значимых отечественных производителей не прекратил свою деятельность за последние шесть месяцев, добавил Лубов. Он подчеркнул, что фармацевтическая отрасль России хотя и не является самодостаточной, но системообразующие участники рынка оснащены по последнему слову техники и технологий, а также давно соблюдают общемировые стандарты производственной деятельности, то есть уровень качества выпускаемой продукции сопоставим с иностранными аналогами. При этом конкуренция среди отечественных производителей очень напряженная. Поэтому Renewal не видит риска дефицита лекарственных препаратов.

По его мнению, цены на лекарства в России будут расти, но не более чем на размер продовольственной инфляции. При этом, на фоне контроля государства за ценами на жизненно важную продукцию такие препараты подешевеют. В среднесрочной перспективе в компании ожидают понижение платежеспособного спроса населения.