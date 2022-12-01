ФАС предложила усовершенствовать механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила усовершенствовать механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства, что поспособствует установлению наиболее сбалансированной стоимости таких препаратов, сообщила служба.
"ФАС России предложила усовершенствовать механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства… Инициативы способствуют установлению наиболее сбалансированных цен для производителей, потребителей и госорганизаций здравоохранения, которые закупают препараты, в том числе для льготных категорий граждан", — говорится в сообщении. В частности, предлагается установить трехмесячный срок действия заключения Росздравнадзора о дефектуре — в настоящее время такой срок отсутствует.
"После устранения причин отказа Минздрава России и антимонопольного ведомства в перерегистрации цен производители вынуждены заново проходить всю процедуру, начиная с повторного доказательства риска возникновения дефицита лекарственного препарата. Такое затягивание процесса может привести к исчезновению препарата с полок аптек, так как риск возникновения дефицита сохраняется из-за того, что цена не перерегистрирована. Предложенная мера позволит исключить этот этап из процедуры, что значительно повысит ее оперативность", — поясняется в сообщении.
По мнению ФАС, необходимо также повысить прозрачность процесса установления дефектуры лекарственных препаратов. Служба предлагает оповещать фармпроизводителей как о положительных, так и об отрицательных заключениях Росздравнадзора о результатах мониторинга рисков возникновения дефицита в личных кабинетах соответствующих ресурсов. "Таким образом они будут проинформированы и смогут своевременно готовить документы на перерегистрацию цены", — поясняется в сообщении.
"В сложившихся условиях необходимы механизмы оперативного реагирования, не допускающие затягивания процесса перерегистрации цен на те препараты, которые находятся в зоне риска, и предложенные изменения будут способствовать этому", — прокомментировала директор по взаимодействию с органами государственной власти "Герофарм" Вилена Галкина.
"Предлагаемые меры, в случае их окончательного принятия, позволят усовершенствовать процедуру перерегистрации предельных отпускных цен производителей, и, в конечном итоге, снизить риски дефектуры лекарственных препаратов", — добавил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин.
https://1prime.ru/Pharm_industry/20221201/839026028.html