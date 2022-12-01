МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила усовершенствовать механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства, что поспособствует установлению наиболее сбалансированной стоимости таких препаратов, сообщила служба. ФАС выявила нарушения в работе крупной электронной торговой площадки

"ФАС России предложила усовершенствовать механизм перерегистрации цен на дефицитные лекарства… Инициативы способствуют установлению наиболее сбалансированных цен для производителей, потребителей и госорганизаций здравоохранения, которые закупают препараты, в том числе для льготных категорий граждан", — говорится в сообщении. В частности, предлагается установить трехмесячный срок действия заключения Росздравнадзора о дефектуре — в настоящее время такой срок отсутствует.

"После устранения причин отказа Минздрава России и антимонопольного ведомства в перерегистрации цен производители вынуждены заново проходить всю процедуру, начиная с повторного доказательства риска возникновения дефицита лекарственного препарата. Такое затягивание процесса может привести к исчезновению препарата с полок аптек, так как риск возникновения дефицита сохраняется из-за того, что цена не перерегистрирована. Предложенная мера позволит исключить этот этап из процедуры, что значительно повысит ее оперативность", — поясняется в сообщении.

По мнению ФАС, необходимо также повысить прозрачность процесса установления дефектуры лекарственных препаратов. Служба предлагает оповещать фармпроизводителей как о положительных, так и об отрицательных заключениях Росздравнадзора о результатах мониторинга рисков возникновения дефицита в личных кабинетах соответствующих ресурсов. "Таким образом они будут проинформированы и смогут своевременно готовить документы на перерегистрацию цены", — поясняется в сообщении.

"В сложившихся условиях необходимы механизмы оперативного реагирования, не допускающие затягивания процесса перерегистрации цен на те препараты, которые находятся в зоне риска, и предложенные изменения будут способствовать этому", — прокомментировала директор по взаимодействию с органами государственной власти "Герофарм" Вилена Галкина.

"Предлагаемые меры, в случае их окончательного принятия, позволят усовершенствовать процедуру перерегистрации предельных отпускных цен производителей, и, в конечном итоге, снизить риски дефектуры лекарственных препаратов", — добавил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей ЕАЭС Алексей Кедрин.