МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Траты россиян на противовирусные препараты за две недели возросли в 1,6 раза по сравнению со второй половиной ноября, при этом расходы на медицинские маски увеличились лишь на 7%, свидетельствуют данные "Первого ОФД" (входит в группу ВТБ), которые есть в распоряжении РИА Новости. Covindex снизился за две недели на 1,4 пункта

"С 28 ноября по 9 декабря россияне потратили на противовирусные препараты почти 175 миллионов рублей, что на 57% больше, чем с 14 по 27 ноября. Количество транзакций в этой категории выросло в 1,5 раза – за две недели покупатели приобрели такие лекарства около 350 тысяч раз. Причем только за последнюю неделю расходы выросли на треть, а количество покупок – на 29%", — говорится в сообщении.

По сравнению с первой неделей декабря 2021 года траты россиян на противовирусные препараты увеличились на 7% и достигли 100 миллионов рублей. В количественном выражении россияне приобрели за последнюю неделю на 12% больше упаковок препаратов, чем за этот же период год назад.

Траты на медицинские маски за две недели увеличились менее значительно – на 7%, до 3,6 миллиона рублей, а число транзакций по их покупке возросло на 17% и достигло 50 тысяч операций. При этом траты год к году ожидаемо снизились: в 2021 году недельные продажи этих средств защиты были в четыре раза выше текущих значений, выяснили эксперты.

"Сезонный всплеск заболеваемости гриппом в этом году привел к повышенному спросу на противовирусные препараты. Объемы продаж таких средств превысили даже показатели пандемийного периода прошлого года. При этом в последнюю неделю их продажи растут ускоренными темпами", – отметила старший аналитик "Первого ОФД" Татьяна Гребенкина.