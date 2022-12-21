МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в текущем году помогла благотворительному фонду "Круг добра" снизить стоимость закупаемых лекарств на 40%, сообщает пресс-служба ведомства. Spiegel сообщил о начале дефицита лекарств для детей в Германии

"В 2022 году ФАС помогла благотворительному фонду "Круг добра" на 40% снизить стоимость закупаемых лекарств… Снижение цен по итогам переговорного процесса достигло в среднем 40% относительно первоначально предложенных фармкомпаниями фонду и до 49% относительно цен при ранее проводимых в России закупках", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство оказало фонду содействие в проведении переговоров с поставщиками 22 лекарственных препаратов для детей с тяжелыми заболеваниями.

Фонд "Круг добра" создан указом президента РФ от 05.01.2021 № 16 для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Работа фонда позволяет, в частности, закупать для таких детей дорогостоящие препараты, которые пока еще не зарегистрированы в РФ.