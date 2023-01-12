МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ наложила штраф в размере 300 тысяч рублей на российскую фармацевтическую компанию "Эвалар" за ненадлежащую рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", сообщает ведомство. Во "Вкусно — и точка" появятся надписи с призывом разделять отходы

"В ФАС России поступила жалоба на рекламу лекарственного препарата "Гинкоум", распространяемую в эфире телеканалов "Россия 1" и "НТВ". В рекламном ролике производитель гарантировал положительное действие лекарственного препарата и его эффективность в лечении заболеваний вен и крови. Комиссия ФАС России признала рекламу лекарственного препарата "Гинкоум" ненадлежащей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в соответствии с законодательством реклама лекарственного препарата не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий.

"Антимонопольная служба выдала ЗАО "Эвалар" как рекламодателю предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. Также ведомство наложило на компанию штраф в размере 300 тысяч рублей", — добавляется в сообщении ведомства.

В 2019 году служба уже привлекала компанию "Эвалар" к административной ответственности за ненадлежащую рекламу этого же препарата, напомнило ведомство.