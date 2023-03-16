МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) фармацевтической компании Pfizer на уровне "А", при этом изменив прогноз рейтинга до стабильного с позитивного, сообщает Fitch. Аналитик рассказал о влиянии закрытия SVB на кредитные рейтинги США

"Пересмотр прогноза отражает заявление Pfizer о намерении приобрести Seagen примерно за 43 миллиарда долларов, которые будут частично финансироваться за счет выпуска долгосрочных долговых обязательств на сумму 31 миллиард долларов. Fitch полагает, что эта сделка может негативно сказаться на соотношении долга к EBITDA в среднесрочной перспективе", — поясняет агентство.

Ранее в марте Pfizer сообщила о договорённости о покупке биотехнологической компании Seagen, разрабатывающей препараты от рака, за 43 миллиарда долларов.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.