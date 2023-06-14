С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Несмотря на ограничения, Россия продолжает работать со многими партнерами по импорту лекарств, заявил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. Раскрыта динамика роста онлайн-продаж лекарств в России

"Несмотря на то, что мы все работаем в условиях, скажем так, жестких экономических ограничений, что касается импорта, я хочу сказать, что у нас есть много стратегических партнеров, исторически сложившихся, с которыми мы продолжаем нормально взаимодействовать, расширяем связи", — сказал Фисенко в ходе сессии "Лекарственная безопасность. Импортозамещение и экспорт нового времени: решения, укрепляющие локальных игроков" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, Фисенко отметил, что первостепенную роль в импорте и экспорте играют обеспечение потребностей граждан РФ, в том числе проживающих в отдаленных регионах.

"Мне бы хотелось сделать упор на том, что последние 2-3 года уделяем особое внимание обеспечению лекарственными препаратами не только в целом РФ, но и делая еще упор на труднодоступные, отдаленные регионы, потому что именно там необходимо в первую очередь развивать логистику", — добавил Фисенко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.