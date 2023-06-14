С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Россия продолжает работать со многими партнерами по импорту лекарств

"Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", — сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.