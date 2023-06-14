Замглавы Минздрава оценил возможности импортозамещения лекарств
Замглавы Минздрава: практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Практически все зарубежные препараты могут быть воспроизведены в России, помимо этого в стране создаются и инновационные лекарства, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Можно сказать, что практически весь ассортимент зарубежных препаратов может быть воспроизведенный, могут быть созданы инновационные лекарственные средства", — сказал Глаголев на сессии Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что ожидания зарубежных партнеров, которые планировали наладить импорт в Россию препаратов без регистрации и в неконтролируемом ценовом режиме, не оправдались. По словам Глаголева, российская фармацевтическая отрасль ответила на эти вызовы наращиванием производства и развитием компетенций.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.