С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Зарубежные фармкомпании, входящие в Ассоциацию международных фармацевтических производителей (AIPM), не заявляли о планах по сворачиванию своей операционной деятельности в России, заявил исполнительный директор ассоциации Владимир Шипков. Количество фальсифицированных лекарств в России снизилось в несколько раз

"Каких-бы то ни было видимых движений в направлении сворачивания, к примеру, сокращения персонала или ассортиментной линейки, мы не видим… Никто не заявлял о каких-то планах сворачивания своей операционной деятельности… у нас никоим образом не обсуждаются вопросы минимизации какой-то операционной деятельности", — сказал Шипков журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на вопрос о том, наращивают ли иностранные фармкомпании производство и инвестиции в России.

Он также отметил, что все 60 компаний, которые являлись членами ассоциации как до пандемии коронавируса, так и после, продолжают оставаться её членами.

"Те компании, я бы сказал 1,5-2 компании, которые сменили модель продвижения препаратов через дистрибуцию, это обычная практика в международной индустрии. И эти компании точно так же ещё до этого сменили модель прямого участия на контрактую промоцию через дистрибуторов. Мы можем назвать много примеров, когда отдельные препараты, допустим, японской компании, продвигаются европейской компанией… Это нормальная процедура", — добавил Шипков.

ДОСТУПНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) сохраняет доступность лекарственных препаратов для россиян по подавляющему большинству из ассортимента зарубежных фармкомпаний, заявил Шипков. Замглавы Минздрава оценил возможности импортозамещения лекарств

Он рассказал, что ассоциация осуществляет мониторинг различных каналов доставки. Компании при этом обмениваются мнениями и подсказывают друг другу, где наблюдаются сложности. Тогда они начинают искать другие возможности и другие каналы доставки, в том числе "через нейтральные или более дружеские юрисдикции".

"Это позволяет обеспечивать лекарственными препаратами. Да, это удлиняет, если раньше лекарственные препараты могли поставляться напрямую в течение суток, то сейчас этого нет. Я считаю, что по подавляющему большинству из ассортимента мы доступность сохраняем. И это да, немного со сдвигом, однако это не принципиально", — сказал Шипков.

ВЫВОД ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК

Возможность выводить на российский рынок зарубежные лекарственные препараты, по которым не проводились клинические исследования в России, может появиться в стране на горизонте 2-3 месяцев, заявил Шипков. Минздрав призвал обеспечить российским препаратам преимущество на рынке

Он напомнил, что в соответствии с действующими нормами, чтобы зарегистрировать в России зарубежный препарат, необходимо проведение повторных локальных клинических исследований.

"Вас наверняка волнует вопрос о появлении на российском или евразийском рынке новых препаратов… Хочу сказать, что в этой части тоже есть определенные подвижки… мы вносили предложение и в Евразийскую комиссию, и в правительство РФ с тем, чтобы ускорить разработку соответствующего документа — инспектирование клинических предприятий за пределами РФ", — сказал Шипков.

Он добавил, что ассоциация сейчас принимает активное участие в рабочей группе Евразийской экономической комиссии в обсуждении этого документа. "Я абсолютно убежден, что за 2-3 месяца мы должны этот документ согласовать", — отметил Шипков.

На вопрос о том, может ли быть решен данный вопрос до конца лета, он отметил, что со стороны комиссии было предложено провести следующее заседание в августе. "Я лично выступил с мотивированным предложением не ждать до августа, а провести в июне дополнительное заседание, чтобы мы могли ещё дальше продвинуться по этому вопросу в том числе", — отметил Шипков.

ПОДОРОЖАНИЯ ИЗ-ЗА ПОЛЬШИ НЕ БУДЕТ

Вопроса об удорожании лекарственных препаратов из-за решения Польши закрыть движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии не стоит, заявил Шипков. Россия продолжает работать со многими партнерами по импорту лекарств

"Мы ни разу, никогда, не ставили вопрос об удорожании, о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильная цена", — сказал Шипков на вопрос о том, насколько ситуация после закрытия движения через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами со стороны Польши увеличила логистику и как это повлияет на стоимость лекарственных препаратов.

Он также отметил, что за последние 1,5-2 года наблюдалось немало версий по "выстраиванию разных барьеров", однако, по его словам, компании не ориентированы на один маршрут — "если здесь трудность, значит, идем через какие-то другие страны".

"А ценовые вопросы мы никогда не поднимали и потом, наши компании оперируют на многих рынках, и если они здесь несут дополнительные издержки, они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", — добавил он.

Польша с 1 июня закрыла движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Решение касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или Российской Федерации.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Зарубежные фармкомпании продолжают проводить текущие клинические исследования в России, при этом некоторые думают о расширении их спектра, заявил Шипков. Правительство расширило перечень жизненно необходимых препаратов

"Все компании, которые проводили текущие исследования (клинические — ред.), они продолжают. Даже некоторые компании думают о расширении спектра клинических исследований", — сказал Шипков на вопрос о том, что иностранные фармкомпании ранее рассматривали возможность проведения новых клинических исследований в России.

Он отметил, что компании также делают всё возможное, чтобы сохранить квалифицированный персонал, который был задействован в сопровождении клинических исследований, проводимых в России.

"Некоторые компании, более того, в этих условиях наращивают штат своих сотрудников, которые отвечают за подготовку и сопровождение клинических исследований", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.