МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Аптечная сеть "Ригла", входящая в группу "Протек", приобрела другого игрока на этом рынке — сеть "Фарм", которой принадлежит 31 точка в Приморском крае, они будут открыты под брендом "Здравсити Аптека", рассказал РИА Новости гендиректор "Риглы" Александр Филиппов. В России расширяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств

Согласно данным Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), "Ригла" 15 августа стала владельцем 99,99% в сети "Фарм", оставшиеся 0,01% отошли к "Протеку". По информации на сайте "Фарма", аптеки сети расположены в Уссурийске, Спасске-Дальнем и ряде других населённых пунктов Приморского края.

"Компания "Ригла" приобрела аптечную сеть "Фарм" (город Уссурийск), состоящую из 31 точки. Новые аптеки будут работать под брендом "Здравсити Аптека". Мы планируем активно продвигать не только офлайн-формат "Здравсити", но и одноименный маркетплейс товаров для здоровья", — заявил Филиппов.

По его словам, "Ригла" стремится открывать новые точки в тех регионах, где до сих пор не присутствовала — в Приморском крае сеть до этого была представлена только партнерами-франчайзи. "Приобретение сети "Фарм" — возможность выйти с собственными аптеками не только на рынок Уссурийска, хотя в городе представлена основная масса точек "Фарм", но и развивать бизнес в Хабаровске, других городах Дальнего Востока", — заключил он.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов оценил сеть в 120-150 миллионов рублей без учета долгов и иных возможных обременений. "Ригла" очень аккуратно развивается, совмещая органическое открытие аптек с приобретением интересных региональных сетей, причём они, как правило, покупают сравнительно небольшие сети, с которыми, судя по всему, хорошо знакомы", — пояснил он РИА Новости.