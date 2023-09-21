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2023
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В Минздраве рассказали о поставках систем непрерывного мониторинга глюкозы
Фармацевтика
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Проблем с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в стране не наблюдается, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. "В настоящее время сложностей с поставками систем... ПРАЙМ, 21.09.2023
общество , здоровье, фармацевтика, бизнес, новости, россия, минздрав рф, системы непрерывного мониторинга глюкозы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Проблем с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в стране не наблюдается, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования — как от иностранных, так и от отечественных производителей", — сказано в сообщении.
Представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, уточнили в пресс-службе.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы.