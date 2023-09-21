МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Проблем с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы в стране не наблюдается, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. В "Промомеде" оценили обеспеченность России лекарствами от коронавируса

"В настоящее время сложностей с поставками систем непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) нет. Поставки НМГ идут в соответствии с заключенными контрактами. При этом идет предрегистрационная оценка новых моделей такого оборудования — как от иностранных, так и от отечественных производителей", — сказано в сообщении.

Представленные на рынке и зарегистрированные в России медицинские изделия соответствуют всем требованиям качества, безопасности и эффективности, уточнили в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в России снизилась доступность продукции для непрерывного мониторинга глюкозы.