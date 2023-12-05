МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Таблетки для похудения не помогут побороть мировую эпидемию ожирения, а усугубят ситуацию с ней в 2024 году — спрос на такие препараты будет выше предложения, и люди, надеясь на них, но ожидая получения годами, начнут отказываться от спорта и правильного питания, говорится в "шокирующих прогнозах" Saxo Bank. Не до жиру: как делают миллиарды на опасном лекарстве и мечте о стройности

Saxo Bank ежегодно публикует "шокирующие предсказания" на следующий год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, которые, однако, могут оказать мощное влияние на ситуацию.

Так, в своем прогнозе авторы описывают феномен лекарства для похудения GLP-1. "Препараты для похудения рассматриваются как решение мировой эпидемии ожирения, но простота приема таблеток заставляет людей прекращать физические упражнения и увеличивать потребление нездоровой пищи. Поскольку в 2024 году предложение лекарств от ожирения будет отставать от спроса на них, в мире будет наблюдаться рост показателей ожирения и связанных с ним проблем со здоровьем, что приведет к снижению глобальной производительности труда", — прогнозирует банк.

Как поясняют авторы прогноза, спрос на GLP-1 настолько высок, что некоторые пациенты вынуждены ожидать поставок лекарства годами. В то же время они отвыкают от занятий спортом и правильного питания, что только усугубляет проблему. В материалах банка указывается, что доля людей, страдающих ожирением по всему миру, вырастет с текущих 39% до 45% в 2024 году.

Еще аналитики банка полагают, что в Евросоюзе может появиться единый ежегодный налог на богатство по ставке 2%. Аналитики банка указывают, что в ЕС проживают 499 долларовых миллиардеров, которые платят самые низкие суммы налога в процентах от богатства по сравнению с миллиардерами из Северной Америки и Восточной Азии.

Еще один "шокирующий прогноз" предполагает, что генеративный искусственный интеллект перерастет в угрозу национальной безопасности после того, как будет использован против высокопоставленного лица в одной из развитых стран. Из-за этого, как предполагают аналитики банка, могут быть приняты жесткие законы, ограничивающие применение этой технологии.