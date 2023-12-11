МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ расширило перечень лечебных продуктов для детей с тяжелыми заболеваниями до 111 наименований, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Правительство одобрило изменение условий контрактов с госслужащими

Продукты лечебного питания — это специализированные жидкие и сухие смеси, которые необходимы детям с редкими и тяжелыми заболеваниями. Они закупаются за счет средств федерального бюджета, а затем выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

"Правительство ежегодно расширяет перечень этих специализированных продуктов. С начала следующего года в него будут входить 111 наименований", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Перечень ежегодно формирует специальная комиссия Минздрава при участии главного внештатного специалиста по медицинской генетике. Затем документ утверждает правительство.

"Такое питание по назначению врача ребята должны получать регулярно. Оно им необходимо, чтобы чувствовать себя лучше, расти и развиваться. Поэтому надо строго следить за его наличием в достаточном количестве во всех регионах страны", — подчеркнул Мишустин.