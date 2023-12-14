ПАРИЖ, 14 дек — ПРАЙМ. На пике сезона простудных заболеваний в парижских аптеках нельзя найти основные антибиотики, выписываемые местными врачами, фармацевты жалуются, что им неоткуда пополнить запасы, выяснил корреспондент РИА Новости. Чаще всего французы спрашивают Google о клопах, сообщили СМИ

Отмечается, что все, чем довольствуются жители города при лечении простуды, гриппа и ангины — это спреи для носа и леденцы для горла, в аптеках нет сильнодействующих средств — таких, как антибиотики.

После предъявления им рецепта, некоторые фармацевты сразу отвечают, что амоксициллина — самого распространенного во Франции антибиотика — "давно нет".

"Их нет ни в какой дозировке, сейчас ведь самый сезон", — рассказала фармацевт Клэр.

После трех неудачных визитов один из аптекарей посоветовал корреспонденту РИА Новости сходить в "туристические места": на Елисейские поля или торговую улицу Риволи, где спросом пользуются, в основном, безрецептурные препараты, но там антибиотиков не нашлось.

"Вы знаете, сколько человек меня об этом сегодня спросили? Их нет, и мы не знаем, будут ли еще — все хранилища пустуют. В том году было то же самое, но в этом — еще хуже", — заявил фармацевт Грегуар. Французы выявили украинский продукт, который мешает им жить

По данным корреспондента РИА Новости, на антибиотики нельзя оформить даже предзаказ, так как их не производят в нужном объеме.

"Я не понимаю, почему врачи продолжают их выписывать. Они прекрасно знают, что их не достать!" — рассказала еще один фармацевт и порекомендовала "попросить врача поменять лекарство".

Сообщается, что после посещения 13 парижских аптек антибиотик нашелся только в одной, но в низкой дозировке, при этом отсутствуют детские антибиотики в виде порошка или сиропов.

В ноябре министр здравоохранения Франции Орельян Руссо собирал представителей фармацевтической отрасли. Он указал, что пациенты "не должны быть жертвами перебоев с поставками медикаментов". При этом президент Федерации профсоюзов фармацевтов Франции Филипп Бессе отметил, что "на 60% складов практически отсутствует амоксициллин, на 20% есть лишь недельный его запас, и лишь на 20% складов его запасов больше, чем на месяц". В Национальном агентстве по обеспечению медикаментами (ANSM) указали на проблемы в логистике, не позволяющие обеспечить равномерную дистрибуцию лекарств на территории страны.

Профсоюзы также предупредили о риске дефицита детской формы амоксициллина, наиболее распространенного антибиотика для лечения простудных заболеваний у детей. Согласно данным Центра мониторинга доступности лекарств, между 28 ноября и 3 декабря лишь в 24% из 178 агентств распределения медикаментов была как минимум одна упаковка амоксициллина для детей. В 74% он отсутствовал вовсе.

В настоящее время значительная часть лекарственных средств импортируется во Францию из Китая, Индии и США, там же производится от 60% до 80% активных действующих веществ, таких как парацетамол.

Эпидемии привели к нехватке антибиотиков, жаропонижающих и обезболивающих во французских аптеках, а также ряда других лекарственных средств.