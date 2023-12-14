2023-12-14T17:54:00+03:00
2023-12-14T18:21:01+03:00
2023-12-14T17:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Pharm_industry/20231214/842571975.html
Минздрав заявил о продолжении поставок иностранных фармпрепаратов
Фармацевтика
Новости
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Большая часть иностранных фармпроизводителей продолжают поставки в Россию, логистические цепочки отлажены, товары поступают, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России... ПРАЙМ, 14.12.2023
бизнес, новости, общество , здоровье, фармацевтика, россия, препараты, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Большая часть иностранных фармпроизводителей продолжают поставки в Россию, логистические цепочки отлажены, товары поступают, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.
"Большая часть иностранных производителей фармпродукции продолжают ее поставки на российский рынок, логистические цепочки отлажены, товары ритмично поступают в аптечную и лечебную сети", — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уход с рынка РФ ряда фармкомпаний — это проблема, но импорта российская сторона не закрывает, а промышленность работает активно.
В Минздраве заявили, что для профилактики рисков, связанных с отказами некоторых компаний гарантировать поставки в РФ, в стране зарегистрировано 13 препаратов, ещё 16 на стадии регистрации.
В рамках реализации мероприятий по локализации производства лекарственных препаратов, не выпускаемых в настоящее время в России, на стадии фармацевтической разработки и клинических исследований находятся лекарственные препараты 46 международных непатентованных наименований, отметили в министерстве.