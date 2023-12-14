МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Большая часть иностранных фармпроизводителей продолжают поставки в Россию, логистические цепочки отлажены, товары поступают, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России. Матвиенко призвала ввести акцизы на медицинский спирт

"Большая часть иностранных производителей фармпродукции продолжают ее поставки на российский рынок, логистические цепочки отлажены, товары ритмично поступают в аптечную и лечебную сети", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уход с рынка РФ ряда фармкомпаний — это проблема, но импорта российская сторона не закрывает, а промышленность работает активно.

В Минздраве заявили, что для профилактики рисков, связанных с отказами некоторых компаний гарантировать поставки в РФ, в стране зарегистрировано 13 препаратов, ещё 16 на стадии регистрации.

В рамках реализации мероприятий по локализации производства лекарственных препаратов, не выпускаемых в настоящее время в России, на стадии фармацевтической разработки и клинических исследований находятся лекарственные препараты 46 международных непатентованных наименований, отметили в министерстве.