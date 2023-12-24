ТОКИО, 24 дек — ПРАЙМ. Японская фармакологическая компания Astellas приняла решение о прекращении продаж антибиотика джозамицина (вильпрафена) на мировом рынке еще в 2020 году и оно никак не связано с ситуацией вокруг Украины, заявил РИА Новости представитель пресс-службы компании Astellas. Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

Остатков антибиотика с действующим веществом джозамицин в медучреждениях хватит примерно на полгода, при этом он может быть заменен на препараты азитромицин и кларитромицин, перебоев с которыми нет, рассказали ранее РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. Ранее издание РБК сообщило, что фармкомпания Astellas решила вывести антибиотик Вильпрафен (джозамицин) с российского рынка.

"Есть несколько разновидностей вильпрафена, в зависимости от которых отличаются сроки, когда будут прекращены поставки. Например, вильпрафен в таблетках, покрытых оболочкой, и в виде суспензии – их регистрация будет прекращена в 2024 году. Месяц не указан. Ещё одна форма — диспергирируемая (растворимая) таблетка, Вильпрафен солютаб. Его регистрация закончится в 2026 году. То есть по этому препарату есть еще два года", — заявил представитель компании.

Он отметил, что решение прекратить продажи данного антибиотика касается не только России, но и всего глобального рынка и связано не с геополитической ситуацией, а с оптимизацией инвестиций компании. Не до жиру: как делают миллиарды на опасном лекарстве и мечте о стройности

"Джозамицин (вильпрафен) — это же очень старое лекарство, мы его очень давно продаем. Сейчас Astellas концентрируется на противоопухолевых (противораковых) препаратах, клеточной терапии и других передовых видах лечения. Поэтому постоянно делаются ревью с пересмотром по поводу того, куда сейчас лучше концентрированно инвестировать деньги. В ревью глобального бизнеса от 2020 года было написано, что компания прекращает продажи джозамицина (вильпрафена) в мире, на глобальном рынке. Компания Astellas в 2020 году приняла решение о прекращении продаж джозамицина (вильпрафена) в мире, но не сразу прекратила, а обсудила это с российским Минздравом, и результатом этого стало оповещение от Минздрава о том, что прекращение продаж будет происходить в два этапа по трем видам — в 2024 и в 2026 году. Поэтому очень странно, что эта тема возникла сейчас", — сказал представитель компании.

Он отметил, что решение заранее согласовано с российским Минздравом для того, чтобы не пострадали пациенты и было время найти замену. В компании с удивлением восприняли то, что пик интереса к вопросу в СМИ возник только сейчас.

"Мы знаем, что появилась информация в прессе. Уточнил у пресс-службы на месте, они несколько удивлены, так как никаких запросов (от СМИ) к ним не поступало, но информация в СМИ появилась. Дело в том, что так как речь идет о лекарстве, мы не можем внезапно сказать: "Так, все, мы заканчиваем", потому что если так резко прекратить продажи, то пострадают пациенты", — сказал он.

По его словам, "Министерство здравоохранения России 28 декабря 2020 года в отношении вильпрафена в таблетках, покрытых оболочкой, и в виде суспензии, а 31 марта 2023 года в отношении диспергирируемых таблеток в соответствии с местными законами и регулированием известило об этом решении и о том, что соответственно в 2024 и в 2026 годах их регистрация будет прекращена". "Astellas приняла решение прекратить продажу джозамицина (международное название вильпрафена) на российском и мировом рынках. Что касается России, то этот вопрос обсуждался с российским министерством здравоохранения", — сказал собеседник агентства.

Представитель компании на вопрос РИА Новости подчеркнул, что решение не связано с ситуацией на Украине, оно принято и согласовано с Минздравом РФ уже давно. "Мы не можем вдруг сказать, что прекращаем продажи. Но это все было уже достаточно давно, так как уже в 2020 году это обсуждалось, и 28 декабря 2020 года российское Министерство здравоохранения известило о решении, что на эти лекарства регистрация будет прекращена в 2024 и в 2026 годах. А до этого времени надо будет подготовить замену, это будет период подготовки. И это решение не имеет отношения к ситуации на Украине. Уже в 2020 году же об этом говорили. Сейчас просто был период подготовки к этому", — отметил представитель Astellas.