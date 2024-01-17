МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на офтальмологический препарат "Лаксолан", он будет на 17% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. Росздравнадзор рассказал о росте цен на жизненно важные лекарства

"Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Лаксолан" снижены на 17%. Так, цена за упаковку с 1 флаконом препарата в дозировке 10 мг/мл составила 32 091 рубль", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "Лаксолан" — это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Ранибизумаб".

Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Луцентис", цена которого за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 38,548 тысячи рублей.

В ведомстве отмечают, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.