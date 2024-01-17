2024-01-17T11:37:50+03:00
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2024-01-17T11:37:50+03:00
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ФАС согласовала цену на офтальмологический препарат "Лаксолан"
Фармацевтика
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на офтальмологический препарат "Лаксолан", он будет на 17% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство... ПРАЙМ, 17.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на офтальмологический препарат "Лаксолан", он будет на 17% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
"Согласованные ведомством предельные отпускные цены на "Лаксолан" снижены на 17%. Так, цена за упаковку с 1 флаконом препарата в дозировке 10 мг/мл составила 32 091 рубль", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "Лаксолан" — это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Ранибизумаб".
Сравнение проводилось относительно референтного лекарственного препарата иностранного производства "Луцентис", цена которого за аналогичный флакон зарегистрирована на уровне 38,548 тысячи рублей.
В ведомстве отмечают, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.