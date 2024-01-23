МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения рака легких "Осимертиниб", препарат будет на 40% дешевле импортного аналога "Тагриссо", сообщает ведомство. ФАС согласовала цену на офтальмологический препарат "Лаксолан"

"ФАС: цены на первый отечественный дженерик "Осимертиниб" для лечения рака легких снижены на 40%. Согласованные ведомством цены снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный лекарственный препарат "Тагриссо", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, цена за упаковку "Осимертиниба" из 10 таблеток в дозировке 80 мг составила 50 341 рубль. При этом цена на аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована в размере 83 333 рубля.

В ведомстве отмечают, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.