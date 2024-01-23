2024-01-23T09:36:24+03:00
2024-01-23T09:36:24+03:00
2024-01-23T09:36:24+03:00
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ФАС согласовала цену на российский препарат от рака легких "Осимертиниб"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения рака легких "Осимертиниб", препарат будет на 40% дешевле импортного... ПРАЙМ, 23.01.2024
фармацевтика, бизнес, новости, россия, фас, препарат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на первый отечественный дженерик для лечения рака легких "Осимертиниб", препарат будет на 40% дешевле импортного аналога "Тагриссо", сообщает ведомство.
"ФАС: цены на первый отечественный дженерик "Осимертиниб" для лечения рака легких снижены на 40%. Согласованные ведомством цены снижены относительно зарегистрированных цен на иностранный референтный лекарственный препарат "Тагриссо", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, цена за упаковку "Осимертиниба" из 10 таблеток в дозировке 80 мг составила 50 341 рубль. При этом цена на аналогичную дозировку референтного препарата зарегистрирована в размере 83 333 рубля.
В ведомстве отмечают, что согласование цен на первый отечественный дженерик повысит его доступность для граждан. В медорганизациях он должен предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.