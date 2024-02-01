2024-02-01T10:55:19+03:00
2024-02-01T10:55:19+03:00
2024-02-01T10:55:19+03:00
2024
https://1prime.ru/Pharm_industry/20240201/842955188.html
Россия нарастила поставки эстонских медикаментов в 600 раз, пишет СМИ
Фармацевтика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Поставки медикаментов из Эстонии в Россию выросли в 600 раз за последние два года, также увеличился экспорт медицинского оборудования, сообщает издание Eesti Ekspress. "По данным... ПРАЙМ, 01.02.2024
фармацевтика, бизнес, новости, эстония, россия, лекарства
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — ПРАЙМ. Поставки медикаментов из Эстонии в Россию выросли в 600 раз за последние два года, также увеличился экспорт медицинского оборудования, сообщает издание Eesti Ekspress.
"По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, поставки медикаментов из Эстонии в РФ за последние два года выросли в 600 раз: если в 2021 году через Эстонию в Россию были экспортировано 5,6 тонны лекарств, то в 2022 году — 1190 тонн, а в 2023 году — почти 3400 тонн", — говорится в сообщении.
В основном речь идет о транзитных грузах, для которых Эстония предоставляет брокерские и логистические услуги европейским фармацевтическим компаниям и дистрибьюторам, использующим Эстонию как коридор для доставки товаров в Россию.
Однако эстонские фармацевтические предприятия также экспортировали в Россию 260 тонн лекарственных средств собственного производства, что в 50 раз превышает объем поставок до начала конфликта на Украине. Также увеличился экспорт медицинского оборудования, в том числе предназначенного для переливания крови, объем его поставок за два года составил 57,5 миллионов евро, отмечает издание.