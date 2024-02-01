ХЕЛЬСИНКИ, 1 фев — ПРАЙМ. Поставки медикаментов из Эстонии в Россию выросли в 600 раз за последние два года, также увеличился экспорт медицинского оборудования, сообщает издание Eesti Ekspress. Путин оценил обеспечение россиян жизненно важными лекарствами

"По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, поставки медикаментов из Эстонии в РФ за последние два года выросли в 600 раз: если в 2021 году через Эстонию в Россию были экспортировано 5,6 тонны лекарств, то в 2022 году — 1190 тонн, а в 2023 году — почти 3400 тонн", — говорится в сообщении.

В основном речь идет о транзитных грузах, для которых Эстония предоставляет брокерские и логистические услуги европейским фармацевтическим компаниям и дистрибьюторам, использующим Эстонию как коридор для доставки товаров в Россию.

Однако эстонские фармацевтические предприятия также экспортировали в Россию 260 тонн лекарственных средств собственного производства, что в 50 раз превышает объем поставок до начала конфликта на Украине. Также увеличился экспорт медицинского оборудования, в том числе предназначенного для переливания крови, объем его поставок за два года составил 57,5 миллионов евро, отмечает издание.