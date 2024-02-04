2024-02-04T09:34:50+03:00
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2024-02-04T09:34:50+03:00
2024
https://1prime.ru/Pharm_industry/20240204/842978795.html
В Минздраве рассказали о подорожании жизненно важных лекарств
Фармацевтика
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Цены на жизненно важные лекарства в России растут ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах препаратов мониторируется в режиме реального времени, сообщил заместитель... ПРАЙМ, 04.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на жизненно важные лекарства в России растут ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах препаратов мониторируется в режиме реального времени, сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.
"Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышает показателей инфляции", — сказал он и отметил, что после пандемии изменили регулирование, создали механизмы ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медизделий, которых по тем или иным причинам было недостаточно в стране.
По словам Глаголева, в режиме реального времени идет мониторинг данных о наличии лекарственных препаратов, их запасах, несостоявшихся торгах и объемах производства.