МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Цены на жизненно важные лекарства в России растут ниже уровня инфляции, данные о наличии и запасах препаратов мониторируется в режиме реального времени, сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Путин оценил обеспечение россиян жизненно важными лекарствами

"Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты не превышает показателей инфляции", — сказал он и отметил, что после пандемии изменили регулирование, создали механизмы ускоренного одобрения лекарственных препаратов и медизделий, которых по тем или иным причинам было недостаточно в стране.

По словам Глаголева, в режиме реального времени идет мониторинг данных о наличии лекарственных препаратов, их запасах, несостоявшихся торгах и объемах производства.