МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новые зарубежные препараты продолжают появляться в России, но при этом если какие-то фармацевтические компании не захотят поставлять свою продукцию в РФ, то стоит подумать о разработке регуляторного механизма, по которому можно будет делать аналогичные препараты внутри страны, несмотря на патент, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В Минздраве рассказали о подорожании жизненно важных лекарств

"Новые препараты заходят. Но надо подумать ещё и о том, что если какие-то компании будут принимать решение не заходить на наш рынок, то может стоит какие-то регуляторные механизмы сделать. Если они не хотят, то делать самим, несмотря на какие-то патентные вещи", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, попадают ли на российский рынок новые зарубежные препараты, которые российская фармацевтическая отрасль пока еще не может заместить.

Министр также сообщил, что власти обсуждают дополнительные меры поддержки российских медиков.

"Пока мы еще по-прежнему по ряду направлений испытываем сложности и, конечно, дополнительные меры поддержки сегодня обсуждаются. Госдума создала дополнительно рабочую группу для того, чтобы в нормативном поле урегулировать данные вопросы", — сказал Мурашко.

Он отметил, что кадровая составляющая — это самое важное направление, с которым необходимо работать. По словам министра, есть разные предложения по новым мерам поддержки, в том числе те, что касаются финансовой мотивации, но все должно быть просчитано и обеспечено ресурсами. Окончательные решения будут озвучены позже, уточнил Мурашко.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск