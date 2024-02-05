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2024
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Мурашко оценил пользу замещения зарубежных препаратов российскими
Фармацевтика
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, экономия по лечению онкологических заболеваний по итогам прошлого года составила около... ПРАЙМ, 05.02.2024
общество , здоровье, фармацевтика, бизнес, новости, россия, минздрав рф, отечественные лекарства, михаил мурашко
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, экономия по лечению онкологических заболеваний по итогам прошлого года составила около 10%, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Хочу сразу сказать, что там, где можно заместить, мы обязательно должны замещать. Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности… В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше 10% точно будет, где-то еще подводят итоги", — сказал Мурашко.
Он уточнил, что такая экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск