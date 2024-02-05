 

МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Замещение зарубежных препаратов отечественными дает выигрыш в цене, экономия по лечению онкологических заболеваний по итогам прошлого года составила около 10%, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

Мурашко оценил ситуацию вокруг поставок новых зарубежных лекарств

"Хочу сразу сказать, что там, где можно заместить, мы обязательно должны замещать. Это, во-первых, выигрыш по цене, по доступности… В целом мы видим, что экономия сегодня по лечению онкологических заболеваний по результатам прошлого года больше 10% точно будет, где-то еще подводят итоги", — сказал Мурашко.

Он уточнил, что такая экономия позволяет высвобождать средства для внедрения новых технологий.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск

 