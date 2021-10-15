МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цена нефти превысила $85 за баррель

По состоянию на 11.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,88%, до 8,92 доллара, "Новатэка" — на 0,55%, до 266,75 доллара, "Лукойла" — на 1,14%, до 101,65 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,69%, до 10,27 доллара, "Газпром нефти" — на 0,7%, до 35,7 доллара.

Расписки "Норникеля" поднимались в цене на 0,53%, до 32,32 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,31%, до 22,31 доллара, НЛМК — на 0,07%, до 30,08 долларов.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,46%, до 1,52 доллара, Сбербанка — на 0,14%, до 21,03 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 1,52%, до 110,15 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,5%, до 7,97 доллара, "Магнита" — на 1,18%, до 17,63 доллара. Цена бумаг "Ленты" опускалась на 0,47%, до 3,19 доллара.