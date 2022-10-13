МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Частные инвесторы в сентябре купили акций на российском рынке на 18 миллиардов рублей больше, чем продали, против продажи на 7,9 миллиарда рублей в августе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков за август, подготовленном ЦБ РФ. Экспортеры на российском рынке продали больше валюты, чем купили

"Поддержку рынку акций оказывали физические лица и СЗКО, которые приобрели акций российских компаний на 18 и 2,4 миллиарда рублей соответственно. Основными нетто-продавцами выступали НФО в рамках доверительного управления и нефинансовые организации – они продали ценных бумаг на сумму 13,8 и 4,6 миллиарда рублей соответственно. Остальные категории участников осуществляли незначительные нетто-продажи на рынке, в том числе нерезиденты из дружественных стран, продавшие акций всего на 0,7 миллиарда рублей", говорится в обзоре.

Ранее ЦБ сообщал, что частные инвесторы в августе продали акций на российском рынке на 7,9 миллиарда рублей больше, чем купили.

"На фоне роста волатильности в конце месяца объемы торгов значительно возросли. В целом в сентябре среднедневной объем торгов составил 65 миллиардов рублей (с 20 по 30 сентября – 87,8 миллиарда рублей), тогда как в августе – 37,2 миллиарда рублей в день. Доля физических лиц в объеме торгов продолжает оставаться высокой (на конец сентября – 79%)", — говорится в обзоре.

"В целом в сентябре индекс Московской Биржи IMOEX снизился на 18,4%, показав самое значительное падение с февраля 2022 года (-30,0% в феврале). Тем не менее, в отсутствие нерезидентов из недружественных стран не возникло необходимости временно приостанавливать биржевые торги, как это было в феврале-марте этого года. На фоне укрепления курса рубля относительно доллара США индекс RTS снизился менее существенно — на 16,1%", — также отмечают эксперты ЦБ.